Турнир по ускорен шах в Русе обедини състезатели от цялата страна

Инициативата се провежда под патронажа и със съдействието на областния управител Драгомир Драганов

44 участници от цяла България на възраст между 7 и 80 години се включиха в днешния турнир по ускорен шах, провеждащ се в Русе. Инициативата се организира от шахматен клуб „Дунав – 1931“ с председател Димитър Роев и главен съдия Пламен Митев. Събитието е подкрепено и преминава под патронажа на областния управител Драгомир Драганов. „Шахът е игра, която ни учи на търпение, решителност и стратегическо мислене, а събития като днешното събират заедно хора, обединени от любовта към интелектуалното предизвикателство“, каза Драганов в приветствието си по време на откриването на събитието. Той посочи още, че в свят на бързи решения и непрестанни промени, шахматът ни напомня, че истинският успех се постига чрез подготовка, търпение и стратегическа визия. „Той изгражда личности, които могат да предвиждат и анализират; личности, от които обществото ни има нужда – в училището, в икономиката, в науката, в държавното управление“, категоричен бе Драганов. „България и Русе имат дълга и достойна шахматна традиция. Наши шахматисти са прославяли името на страната ни по световните дъски, а подобни турнири са място, където се раждат таланти и последващи вдъхновители за поколенията“, допълни областният управител.

„Подобно събитие сме провеждали над 20 пъти в последните 10 години. Изказвам специална благодарност на областния управител Драгомир Драганов за подкрепата и проявеното отношение“, посочи от своя страна Димитър Роев. „Вече 70 години практикувам шах, от 10-годишен се занимавам с този спорт, защото това е игра, която развива много качества – концентрация, стратегическо мислене, дисциплина и търпение“, посочи най-възрастният участник в надпреварата 80-годишният Злати Гунев, който е по професия е електроинженер. „Харесва ми да мисля по този начин, интересно е“, сподели най-младият участник в състезанието 7-годишната Яна Лазарова, която е ученичка в ОУ „Отец Паисий“ и наскоро стана шампионка на България в своята възрастова група.

За първи път в турнира участва и 23-годишната Селена Рохас от столицата на Колумбия Богата. „Любовта към играта ме мотивира, Това го умеем най-добре“, каза от своя страна пък Илхан Салимов, баща на европейска клубна и отборна шампионка при жените и втора за Световната купа по шах Нургюл Салимова. „Тя върви добре, дано да продължи все така, до края на годината ѝ предстои световно първенство по ускорен и блиц шахмат. Баща ни научи да играем като малки и оттам. Той се е научил малко късно, но горе-долу го знае както трябва, от него към нас, от нас към Нугрюл и така, предава се от поколение на поколение“, сподели още той, който също участва на днешния турнир заедно със своя баща Салим Салимов.

По време на състезанието ще бъде приложена швейцарската система в 7 кръга. Времевата контрола за играта ще бъде 15 минути и още по 5 секунди ще се дават като домавено време на ход. Двойките ще се определят чрез съдийска компютърна програма. При равен брой точки класирането ще се извършва по следните показатели: Лична среща/Бухолц Медиана/Брой победи/Бергер.

Осем основни и шест специални награди са предвидени. Първата награда включва купа и 400 лева парична премия. Втората награда е в размер на 300 лева, третата – 250 лв., четвъртата – 150 лв., петата – 100 лв., шестата – 80 лв., седмата – 70 лв., осмата – 60 лв. Специалните награди са по 60 лв. и те ще бъдат за най-добре представилите се участници в следните категории: над 60 години, жена, юноша до 16 години, девойка до 16 години, момче и момиче съответно до 12 години. Всички награди са осигурени от организаторите. Специалните награди важат при най-малко трима участници в съответната група. Наградите не се делят и при повече от една участникът взема по-голямата. Резултатите се очаква да станат ясни в края на деня.

