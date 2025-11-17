Тържествен концерт отбеляза 30 години от създаването на ЦПЛР – Бургас

В Културен дом НХК се състоя тържественият юбилеен концерт по повод 30 години от създаването на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас.

Официални гости на събитието бяха Валентина Камалиева – началник на Регионално управление на образованието – Бургас, Михаил Ненов – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, Катя Мишева – директор дирекция „Образование и младежки политики“, представители на Сливенска Света Митрополия, директори на училища, детски градини, ръководители на институции.

Залата беше изпълнена и с родители, бивши и настоящи служители, приятели и партньори, които през годините са подкрепяли дейността на Центъра. А кметът на Бургас Димитър Николов, засвидетелства уважението си, като изпрати поздравителен адрес и кошница с цветя.

На сцената бяха отправени поздравителни думи към екипа, преподавателите и всички, които през годините са допринасяли за развитието на ЦПЛР – Бургас.

Час преди старта на концерта гостите успяха да се насладят и на изложба на картини на деца от школите по изобразително изкуство към ЦПЛР – Бургас с преподаватели – Христо Христов и Севина Трайкова, с което фоайето на НХК се превърна в художествена галерия.

Тържествения концерт представи най-доброто от талантите на ЦПЛР – Бургас. В програмата се включиха възпитаници от различните школи и формации към Центъра – певчески групи, танцови ансамбли и музикални школи – ДФТА „Радост“ с ръководител Димитър Гинов, гайдарски оркестър „Младост“ с ръководител Стойко Георгиев, народен хор „Трепетлика“ и ДФФ „Шарени гайтани“ с ръководител Пепа Запрянова, вокална формация за поп и джаз пеене с ръководител Милена Добрева и балетната формация на Диляна Бахматова, която е започнала творческия си път в Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас, когато е бил с името Общински детски комплекс.

Програмата премина под мотото на празника – „Изграждаме личности – създаваме бъдеще!“ – едно уважение към труда на поколения педагози и признание към децата и младежите, които вече три десетилетия изграждат името на Центъра като едно от най-значимите пространства за развитие на таланта в Бургас.

Акцент в програмата бе излъчването на специално подготвен документален филм, който проследява три десетилетия всеотдайна работа, успехи и развитие на ЦПЛР – Бургас. Лентата представи ключови моменти от историята на Центъра, разказа за неговата мисия и значимост и показа отблизо дейността на школите, преподавателите и многобройните деца, преминали през тях. Филмът предизвика силни емоции сред зрителите, включително спомени, признателност и гордост от постигнатото.

Гостите аплодираха с уважение труда на хората, превърнали Центъра в едно от най-значимите пространства за развитие на детския талант в града – 30 години мисия, творчество и бъдеще.

Тържественият концерт завърши с общо празнично послание, че ЦПЛР – Бургас продължава уверено своя път, устремен към нови върхове, нови таланти и нови успехи.

