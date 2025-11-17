Министър Пешев връчи почетен плакет на Мария Петрова

Министър Иван Пешев връчи почетен плакет на Мария Петрова по повод нейния 50-годишен юбилей като признание за изключителния ѝ принос към българската художествена гимнастика.

Пешев ѝ благодари за всичко, което е направила за българския спорт, и подчерта, че Петрова е вдъхновяващ пример за младите състезатели.

Мария Петрова е трикратна абсолютна световна шампионка и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика. В момента тя е вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика и на Техническия комитет към Международната федерация по художествена гимнастика.

Facebook

Twitter



Shares