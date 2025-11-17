Стара Загора събра експерти и учители на национален форум за екологично образование

„Вашата работа формира ценностите на децата и помага светът да бъде по-добро място“ – обърна се към участниците Станимира Димитрова „Образование и младежки дейности“ в община Стара Загора

Днес в Стара Загора бе даден старт на Втората научна конференция, посветена на екологичното образование и необходимостта от устойчиви решения в света на нарастващите климатични промени. Събитието събра учители, директори на образователни институции, експерти и партньорски организации. Всички те обединени от обща кауза изграждане на активна екологична култура сред подрастващите. Община Стара Загора бе представена от Станимира Димитрова – началник на отдел „Образование и младежки дейности“ Сред официалните гости бяха още заместник-областният управител Левент Палов, изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ Николай Спасов, областният координатор на Синдиката на българските учители Иван Поров, както и неговият председател д-р ик.н. Янка Такева.

Начало на събитието даде Станимира Димитрова като приветства участниците от името на Живко Тодоров кмет на Община Стара Загора и Надежда Чакърова зам.-кмет на образованието , като подчерта ангажираността на местната власт към темата за екологичното образование. Тя благодари на всички за участието, за отделеното време и за професионализма, който учителите ежедневно влагат в своята работа.

„В свят, в който климатичните промени все по-осезаемо засягат нашето ежедневие, ролята на учителя е решаваща. Вие сте хората, които стоите най-близо до децата и формирате у тях знания, отношение и ценности. Без значение какъв предмет преподавате, допринасяте за изграждането на екологична култура и осъзнато поведение. Убедена съм, че днешната конференция ще бъде пространство за обмен на опит, вдъхновение и полезни практики“, отбеляза тя.

Станимира Димитрова акцентира и върху значението на партньорството между образователните институции и местната власт. Тя подчерта, че Община Стара Загора последователно подкрепя инициативи, свързани с устойчивото развитие, и изрази увереност, че сътрудничеството с институциите в лицето на Агенцията за регионално икономическо развитие и нейния изпълнителен директор ще продължи да се задълбочава. В знак на признателност бяха поднесени цветя на Румяна Грозева и д-р Янка Такева за техния дългогодишен принос и всеотдайност.

По време на форума Румяна Грозева акцентира върху необходимостта от активна и последователна работа между институциите и училищните екипи, за да се изграждат устойчиви политики и смислени инициативи в областта на екологичното образование. Тя подчерта, че сътрудничеството е ключов елемент за постигане на реални резултати и за подкрепа на учителите в усилията им.

Силно емоционално обръщение към своите колеги отправи д-р ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която изтъкна значението на темата в глобален контекст. Тя припомни, че според целите на хилядолетието опазването на околната среда е първостепенен световен приоритет и подчерта, че българските учители работят последователно по тази линия още от 1998 г.

Конференцията бе организирана с участието на Департамента за информираност и повишаване квалификацията на учителите към Тракийския университет и има за цел да насърчи обмена на добри практики, да укрепи партньорствата между институциите и да подчертае ролята на учителя като водещ фактор за изграждане на отговорно отношение към природата. Атмосферата на форума показа, че когато професионалната общност работи заедно, резултатите са значими и водят към по-осъзнато и устойчиво бъдеще.

Форумът е част от инициативата на Европейската комисия „Образование за климата“ (Education for Climate) отворена платформа, която обединява учители, ученици, експерти и институции в съвместни действия за разработване на образователни решения, свързани с климатичните промени и устойчивостта.

Съорганизатори на събитието са Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора, Информационен център Европа Директно – Стара Загора и Синдикатът на българските учители, Общински координационен съвет – Стара Загора, със съдействието на българските посланици на Европейския климатичен пакт и Scientix общността за научно образование в Европа.

Facebook

Twitter



Shares