Три институции проведоха първа съвместна проверка за тютюнопушене около училища в Стара Загора

Община Стара Загора устойчиво и последователно работи по превантивно-информационни кампании, насочени към учениците, за да ги информира за вредите от тютюнопушенето и да създаде по-безопасна и здравословна училищна среда

Първата съвместна проверка за спазването на забраната за тютюнопушене около училищата в Стара Загора бе проведена днес. В нея участваха представители от ОД на МВР, РЗИ и Община Стара Загора.

След множество сигнали от граждани за нарушения в зоните около образователните институции, секретарят Николай Диков инициира работна среща в края на миналата седмица. По време на нея представителите на различните институции обсъдиха и координираха съвместни действия за ефективното прилагане на законовите изисквания. В резултат бе взето решение за периодични проверки на различни локации, тъй като проблемът е значим и пряко засяга здравето и благополучието на децата.

По време на първата проверка бяха установени общо 13 лица, които са нарушили чл. 56а, ал. 1 от Закона за здравето. Текстът забранява „тютюнопушенето на прилежащите терени и тротоари на детски ясли, детски градини, училища, ученически общежития, както и на местата, където се предоставят социални услуги за деца“.

Пълнолетните нарушители подлежат на санкции съгласно Закона за здравето. С непълнолетните, установени да употребяват цигари, ще работят инспектори от Детска педагогическа стая с цел превенция и повишаване на информираността за вредите от тютюнопушенето.

Община Стара Загора устойчиво и последователно работи по превантивни и информационни кампании, насочени към рисковете от употребата на тютюневи изделия в ученическа възраст. Местната администрация призовава директорите на учебни заведения да инициират активни превантивни мероприятия сред учениците с цел повишаване на информираността за вредите от тютюнопушенето и други вредни вещества.

Гражданите могат да подават сигнали чрез онлайн платформата Drug Stop, която предоставя лесен, безопасен и напълно анонимен начин за подаване на информация. Платформата е разработена със съвременни технологии и позволява подаване на сигнал чрез няколко бързи стъпки, включително посредством интегриран QR код, без необходимост от инсталиране на допълнителни приложения.

Община Стара Загора призовава: Всички ние трябва да бъдем непримирими към употребата на тютюн и други вредни вещества, като дадем добър пример на младото поколение.

Местната администрация извършва последователни превантивни действия с цел информиране за вредата още от ранна детска възраст.

