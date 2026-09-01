Спортно училище „Тодор Каблешков“ даде старт на новата учебна година

Ученици, учители, треньори и родители поставиха началото на 2026/2027 година, а най-успешните възпитаници на училището бяха отличени

Спортно училище „Тодор Каблешков“ в Стара Загора даде начало на новата учебна 2026/2027 година. Първият учебен ден събра ученици, учители, треньори, родители и официални гости за началото на още една година, изпълнена с обучение, спорт и нови предизвикателства.

Сред гостите бяха началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора Станимира Димитрова, началникът на отдел „Спортни дейности“ Петко Крумов, старши експертът в Регионалното управление на образованието – Стара Загора Кузман Кузманов и експерти от общинската администрация.

Димо Неделчев: Спортът съчетава воля и дух

Директорът на училището Димо Неделчев приветства учениците и техните родители, като се обърна специално към новоприетите петокласници и шестокласници.

„Изборът ви е правилен, защото спортът съчетава воля и дух. Трябва да тренираш, да учиш и да се трудиш, за да се изграждаш като човек“, заяви той.

Към дванадесетокласниците Неделчев отправи призив да бъдат отговорни и целеустремени през последната си година в училището, а на учителите и треньорите пожела здраве и сили.

Директорът благодари на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров за подкрепата и инвестициите в подобряването на условията. Преди два месеца е открито обновеното общежитие, а в момента продължава мащабният ремонт на училищната сграда. Очакванията са той да приключи до края на пролетта на 2027 г., така че учебната 2027/2028 година да започне в обновената база.

От името на Община Стара Загора Станимира Димитрова пожела на учениците здраве, сили и упоритост в преследването на техните образователни и спортни цели.

Петко Крумов увери, че общинската спортна база, използвана от училището, е напълно подготвена за новата година. Той връчи на директора и поздравителен адрес от кмета Живко Тодоров с пожелания за успехи и медали.

Отличиха най-успешните ученици

По време на церемонията бяха наградени възпитаниците, завършили предходната учебна година с отличен успех. Грамоти получиха Калина Стоянова, Росимир Желязков, Анджела Ганева, Калоян Желязков и Александра Енчева.

Призът „Ученик на годината“ за 2025/2026 г. беше връчен на Кристал Станкова от 12. Б клас. Тя е председател на Ученическия съвет и на Комисията по здравеопазване и спорт към Младежкия общински съвет в Стара Загора.

За „Клас на годината“ беше избран 10. А клас с класен ръководител Нели Сталева за постигнатите резултати, дисциплината и отговорността на учениците.

Емоционално послание отправи и Михаил Гунов от 12. А клас. „Днес е последният първи учебен ден за нас, випуск 2027“, каза той и пожела на съучениците си да извървят оставащите месеци „с високо вдигнати глави“.

Тържеството завърши с първия учебен звънец. Първи прага прекрачиха петокласниците и шестокласниците, за които започва нов етап както в образованието, така и в спорта.