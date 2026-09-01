Звезден кулинарен сблъсък дава старт на „Вкусовете на България“

Битката за най-добрия български вкус започва в Бургас със звездите на Hell’s Kitchen

Националният фестивал „Вкусовете на България“ дава официален старт на 5 септември от 17:30 ч. на Морска гара – Бургас. След морската столица на Южното Черноморие фестивалът продължава на 6 септември в Поморие и на 7 септември в Руен.

Българската кухня, традициите, музиката и духът на различните региони на страната се срещат в новата национална инициатива „Вкусовете на България“. Фестивалът има амбицията да превърне гастрономията в мост между културата, туризма, местните производители и хората, които пазят и предават българските традиции.

Голямото официално откриване ще бъде на 5 септември от 17:30 ч. на Морска гара – Бургас, с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата, Община Бургас и Областна администрация Бургас.

Сред специалните участници в Бургас са популярните шеф-готвачи Никола Симеонов, както и Десислава Трифонова и Илиян Събков, познати на телевизионната публика от Hell’s Kitchen. Те ще бъдат част от кулинарната програма и ще се срещнат на живо с гостите на фестивала.

На сцената ще се качат Пламена Петрова, участничка в „Като две капки вода“, и Ивелина Иванова, позната от „Ергенът“. Българският фолклор и традиции ще бъдат представени от СНЦ „Каменовски традиции“ – гр. Камено.

Водещ на официалното откриване и програмата ще бъде Искрен Пецов.

Фестивалът ще предложи кулинарни демонстрации, местни продукти, музика на живо, срещи с популярни лица и много забавления за цялото семейство. Входът е свободен, а храните и напитките, предлагани в рамките на фестивалната програма, няма да се заплащат.

Празникът продължава навръх 6 септември – Деня на Съединението, в Поморие, където началото е от 17:30 ч. пред читалището.

Към шеф Никола Симеонов, Десислава Трифонова и Илиян Събков ще се присъедини шеф Решат, а специален международен гост ще бъде гръцкият изпълнител Йорданис Агапитос. На сцената отново ще бъде и Пламена Петрова.

Третият ден от началния фестивален тур е посветен на Община Руен. На 7 септември от 13:30 ч. пред сградата на общината „Вкусовете на България“ ще събере местната общност около кухнята, музиката и традициите.

В програмата ще участват шеф Никола Симеонов, шеф Решат, Пламена Петрова, певицата Димана и Разградският театър, а специално място ще имат и читалищата от населените места в общината.

Още с първите си издания „Вкусовете на България“ предизвиква сериозен медиен интерес. За старта на фестивала ще пристигнат международни журналисти, които специално ще отразяват събитията. Целта е фестивалът да получи широко медийно представяне не само като кулинарно събитие, а като национална платформа за популяризиране на България, регионалния туризъм, местната кухня, производителите, културното наследство и българските традиции пред публика у нас и в чужбина. След морските общини, фестивалът ще се проведе и в Пирдоп, Своге, Девин, Стара Загора, Костинброд, Брезник, Троян, Чавдар и Мирково.

Реализирането на първите издания на „Вкусовете на България“ е възможно и благодарение на супермаркети „Жанет“, Avenue Deluxe Hotel, хотел „Мелницата“ – Несебър, Grand Hotel & SPA Primoretz, Marina Burgas Hotel, ресторант DOCK 5, ресторант SOL, водите DEVIN, „Туристическо пиво“, Fishland, млечни продукти „Зоров 91“ и вината „Старосел“.

ВХОД СВОБОДЕН!