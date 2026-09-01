Наталия Ефремова: Насилието от и върху деца налага законодателни промени

Социалният министър призова за общи действия на институциите, родителите, неправителствения сектор и самите деца за по-ефективна превенция

Насилието от и върху деца налага промени в законодателството и разработването на допълнителни мерки за превенция. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на заседание на Националния съвет за закрила на детето.

Ефремова посочи, че в управленската програма на правителството е заложено разработването на нова Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, както и приемането на Национална стратегия за детето.

Социалният министър определи последните случаи на насилие от и спрямо деца като потресаващи и постави въпроса дали държавата се справя достатъчно ефективно с проблема и дали единствено институциите трябва да носят отговорността за случващото се.

Ефремова: Нужни са родителите и децата

Според министъра нито една институция или структура не може самостоятелно да се справи с насилието над и между деца. Необходими са съвместни действия на държавата и неправителствения сектор, активно участие на самите деца и възстановяване на доверието на родителите в институциите.

„Колкото и координационни механизми да разработим, ако нямаме на своя страна родителите и децата, няма как да постигнем успех“, подчерта Ефремова.

Тя акцентира и върху необходимостта от доверие към социалните работници и Държавната агенция за закрила на детето, които са сред институциите на първа линия при случаи на насилие.

Нова програма за периода 2027–2030 г.

Ефремова подчерта, че самите деца трябва да участват във вземането на решения и разработването на политиките за превенция. По думите ѝ техните послания могат да достигнат много по-лесно до връстниците им и да допринесат за по-ефективни мерки.

По време на заседанието Националният съвет за закрила на детето одобри отчета за изпълнените през 2025 г. дейности по Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2023–2026 г. Прието беше и решение за създаването на нова програма за превенция за периода 2027–2030 г.

В Националния съвет участват представители на отговорните държавни институции, местната власт, неправителствения сектор и деца от Съвета на децата към ДАЗД.