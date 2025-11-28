петък, ноември 28, 2025
Спортни прояви в Хасково през уикенда

ФУТБОЛ И ХАНДБАЛ В ХАСКОВО ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ 

СЪБОТА (29.11.2025 Г.)

14:3ч. – стадион „Хасково“  –  ОФК „Хасково“ – ФК „Левски“ (Карлово) – мъже „В група“

НЕДЕЛЯ (30.11.2025 Г.)

10:3ч. – спортна зала „Спартак“ – ХК „Поморие“ – ХК „Труд“ – „Б РХГ – мъже“

11:5ч. – спортна зала „Спартак“ – ХСК „Асти 91“ – ХК „Петър Бабев“ (Несебър) – „Б РХГ – мъже“

13:3ч. – спортна зала „Спартак“ – ХК „Труд“ –  ХСК „Асти 91“ – „Б РХГ – мъже“

14:5ч. – спортна зала „Спартак“ – ХК „Поморие“ –  ХК „Петър Бабев“ (Несебър) – „Б РХГ – мъже“

