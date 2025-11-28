Спортни прояви в Хасково през уикенда
ФУТБОЛ И ХАНДБАЛ В ХАСКОВО ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ
СЪБОТА (29.11.2025 Г.)
14:30 ч. – стадион „Хасково“ – ОФК „Хасково“ – ФК „Левски“ (Карлово) – мъже „В група“
НЕДЕЛЯ (30.11.2025 Г.)
10:30 ч. – спортна зала „Спартак“ – ХК „Поморие“ – ХК „Труд“ – „Б РХГ – мъже“
11:50 ч. – спортна зала „Спартак“ – ХСК „Асти 91“ – ХК „Петър Бабев“ (Несебър) – „Б РХГ – мъже“
13:30 ч. – спортна зала „Спартак“ – ХК „Труд“ – ХСК „Асти 91“ – „Б РХГ – мъже“
14:50 ч. – спортна зала „Спартак“ – ХК „Поморие“ – ХК „Петър Бабев“ (Несебър) – „Б РХГ – мъже“