петък, ноември 28, 2025
Спорт

Mr Bit Втора лига – 18 кръг – програма и резултати

ОТЛОЖЕН МАЧ ОТ 16 КРЪГ

28 ноември 2025 г., петък, 17:00 ч.

ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Рефер: Валентин Стефанов

18 КРЪГ

28 ноември 2025 г., петък, 17:00 ч.

ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК – ФК СЕВЛИЕВО
Рефер: Мюмюн Мехмед

29 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – ФРАТРИЯ
Рефер: Геро Писков

ВИХРЕН САНДАНСКИ – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Рефер: Иван Иванов

БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Димитър Буров

30 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ЦСКА СОФИЯ II – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Камен Терзиев

1 декември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Кристиян Колев

2 декември 2025 г., вторник, 14:30 ч.

ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Светослав Лазаров

ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Владимир Кирилов

