Mr Bit Втора лига – 18 кръг – програма и резултати
ОТЛОЖЕН МАЧ ОТ 16 КРЪГ
28 ноември 2025 г., петък, 17:00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Рефер: Валентин Стефанов
18 КРЪГ
28 ноември 2025 г., петък, 17:00 ч.
ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК – ФК СЕВЛИЕВО
Рефер: Мюмюн Мехмед
29 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – ФРАТРИЯ
Рефер: Геро Писков
ВИХРЕН САНДАНСКИ – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Рефер: Иван Иванов
БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Димитър Буров
30 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ЦСКА СОФИЯ II – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Камен Терзиев
1 декември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Кристиян Колев
2 декември 2025 г., вторник, 14:30 ч.
ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Светослав Лазаров
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Владимир Кирилов