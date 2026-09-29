Шест нови микробуса вече обслужват социалните услуги в Асеновград

Два от тях са електрически, благодарение на което ще се спестяват около 800 евро на месец.

Зам.-кметът на Асеновград инж. Петър Петров представи официално шестте нови микробуса, които ще обслужват нуждите на социалните услуги в общината. „Два от автомобилите са закупени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост и са изцяло електрически. Те са на стойност малко над 115 000 евро, като се включват и две зарядни станции. Важно е да отбележим, че благодарение на това, месечно ще бъдат спестявани близо 800 евро, които до този момент бяха харчени за гориво. Освен това, електроенергията за зарядните станции се произвежда от фотоволтаична централа. Т.е. спестените средства от гориво са на 100%. Целта е икономиите да бъдат вложени отново в подобряване качеството и средата на организиране и предоставяне на услугите – както за потребителите, така и за служителите“, поясни пред медии зам.-кметът Петров.

Той уточни, че другите четири автомобила са закупени със средства на социалните услуги, за които са предназначени, и са на обща стойност 171 000 евро. Всички шест микробуса имат съвременно и модерно оборудване, като вече са на терен и се ползват. Целта е с реализирането на тази инвестиция да се създаде по-голяма сигурност, удобство, комфорт и достъпна среда при транспортирането на лица с увреждания (възрастни и деца), както и на други потребители на социалните услуги, предоставяни от община Асеновград.

Новите превозни средства ще обслужват потребителите на: „Комплекс за социални услуги“ – с. Нареченски бани; Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – Асеновград; Център за обществена подкрепа – Асеновград; Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Асеновград, като за потребителите е осигурено специализирано превозно средство, адаптирано за транспортиране на хора, използващи инвалидни колички; Дневен център за деца с увреждания; Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.