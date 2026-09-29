Румен Радев: След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщането на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина

Румен Радев покани българските граждани да посрещнат заедно на 3 октомври в София тленните останки на великия български владетел цар Самуил

След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщането на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Министерският съвет ще одобри днес споразумението с Република Гърция, като ще бъде упълномощен министърът на културата да го подпише със своя гръцки колега. Документът предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни ценности и реликви. „Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от цар Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро“, посочи премиерът.

Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да върне тленните останки на един от най-великите средновековни владетели на България. „На нас се падна историческата чест да го постигнем. Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към министър-председателя на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за неговата държавническа визия, за политическата смелост и за приятелството, което още по-силно свързва България и Гърция.“ Премиерът подчерта, че паметта за цар Самуил днес обединява, а не разделя двете държави. „Общото членство на България и Гърция в Европейския съюз спомага на всяка от двете страни да разбира по-добре чувствителността на другата“, каза още Радев.

На 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун, с домакинството на министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис, ще се състои официалната церемония по предаването на тленните останки на цар Самуил на българската държава, на която ще присъства премиерът Радев.

Заедно с останките на цар Самуил ще бъдат предадени и останките, открити в други два саркофага в базиликата на остров Свети Ахилий, за които се смята, че принадлежат на цар Гаврил-Радомир и на други членове на царското семейство.

След транспортирането им до София тленните останки ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“ в българската столица. „На 3 октомври, събота, от 12:30 часа каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил. След това заедно в шествие ще го изпратим до църквата „Света София“ в неговия последен път“, заяви министър-председателят.