Рождество Христово в Пловдив

На големия християнски празник Рождество Христово в благолепно украсения митрополитски храм ”Св. вмчца Марина” в Пловдив Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай възглави Рождественската света литургия.

В съслужение с владиката бяха Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник и председател на храма, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов – ректор на Пловдивската духовна семинария и Пловдивската духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, храмовото духовенство, митрополитският протодякон Илиян Александров, дякон Ангел Воденичаров – секретар на Пловдивска митрополия и дякон Калоян Миндев.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Свети апостол Ерм” с диригент протопсалт Георги Радев.

Да участват в радостта от Рождеството на Спасителя бяха дошли много християни, сред които и областният управител проф. Христина Янчева, военният представител на началника на отбраната в НАТО и Военния комитет на ЕС ген.-лейт. Явор Матеев и съпругата му г-жа Невяна Митева, командирът на СКСО бриг. ген. Божидар Бойков, архонтът Георги Гергов и съпругата му г-жа Вили Гергова, г-н Радомир Чолаков – зам.-председател на КЗК, кметът на район „Тракия“ г-н Георги Гатев, доц. д-р Димитър Мирчев – зам.ректор на ПДСиА, г-н Микеле Санторели – председател на фондация „Творци на надежда“, г-н Вакрил Запрянов – ктитор на храмове, бившият кмет на Пловдив г-н Здравко Димитров, общественици, представители на общинската и държавна власт.

Събралият се в храма верен Божи народ със сияещи лица се поздравяваше с настъпилия празник. Всички съучастваха в молитвите и песнопенията на светата богослужба и изповядаха заедно Символа на вярата. Много от тях увенчаха своя подвиг на пост и покаяние, пристъпвайки към светите Тайни и причастявайки се със светите Тяло и Кръв Господни.

В края на св. Литургия Високопреосвещеният митрополит Николай поздрави с Христовото Рождество вярващите и огласи Патриаршеското и синодално Рождественско послание, в което се казва: „Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – срещнете Го! Христос е на земята – извисете се! Пейте Господу всички на земята, радостно Го възпейте, народи, защото Той се прослави!“ (Катавасии на Рождество Христово, Песен първа).

Всесърдечно поздравяваме по случай празника на Христовото Рождество всички чеда на Православната ни църква – в Родината и далеч от нея, с благопожелания за духовна радост и всяко добро от Господа! Мирът и любовта на раждащия се днес във Витлеем Господ наш Иисус Христос, Божията благодат и общението в Пресветия Божи Дух да бъдат с всички нас!“.

Владиката честити имения ден на областния управител проф. Христина Янчева и ѝ подари картина, на която са изобразени най-новият пловдивски храм „Св. Архангели“ и сградата на Пловдивска митрополия на Джамбаз тепе.

Митрополит Николай поднесе поздравления и на отец Йордан Митков по случай 80-ия му рожден ден, поднесе в дар набедреник и му благопожела още дълги години да служи в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“, Бог да го укрепи в здраве, сили, бодрост и достойно служение.

Архипастирят на Пловдивска епархия благослови дошлите в храма боголюбиви християни и децата, и им поднесе подаръци по случай светлия празник на Христово Рождество.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

