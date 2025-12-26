Защо китайският партньор изведнъж променя решението си – дори след подписването на документите?
Мария Суворова, експерт по Китай, лектор в МИМОП, с над 20 години опит в преговори с Азия:
„Защото за китайците договорът не е крайна точка, а начало на отношенията.
Те преминават през четири етапа:
запознаване → взаимен интерес → тестване на доверието → решение.
Но на всеки етап „усещанията“ могат да променят всичко.
Ако нещо „не е наред“ – партньорът тихо се връща назад или изчезва. Без обяснения.
Мнозина мислят: достатъчно е да имаш адвокат и договор. Но в Китай основният договор е невербален. Той се състои в това доколко предизвикваш доверие на ниво интонация, жест, пауза.
Както веднъж казаха нашите партньори: „Ние не вярваме на хартията. Ние вярваме на това, как говорите с нас“.
Именно това – да четете между редовете, да слушате не с ушите, а с усещанията си – ние преподаваме в курса „Код за достъп до Китай“.
Полезно ли е? Очакваме вашите отзиви.