Защо китайският партньор изведнъж променя решението си – дори след подписването на документите?

Мария Суворова, експерт по Китай, лектор в МИМОП, с над 20 години опит в преговори с Азия:

„Защото за китайците договорът не е крайна точка, а начало на отношенията.

Те преминават през четири етапа:

запознаване → взаимен интерес → тестване на доверието → решение.

Но на всеки етап „усещанията“ могат да променят всичко.

Ако нещо „не е наред“ – партньорът тихо се връща назад или изчезва. Без обяснения.

Мнозина мислят: достатъчно е да имаш адвокат и договор. Но в Китай основният договор е невербален. Той се състои в това доколко предизвикваш доверие на ниво интонация, жест, пауза.

Както веднъж казаха нашите партньори: „Ние не вярваме на хартията. Ние вярваме на това, как говорите с нас“.

Именно това – да четете между редовете, да слушате не с ушите, а с усещанията си – ние преподаваме в курса „Код за достъп до Китай“.

Полезно ли е? Очакваме вашите отзиви.

