Родители на деца с диабет апелират местната власт за подкрепа.

Това стана ясно по време на XII конференция на Националната асоциация на децата с диабет, която се провежда през уикенда в Пловдив. В първия ден на форума се включиха заместник-кметовете на общините Пловдив и Марица Николай Бухалов, Иван Стоянов и Николай Стаматов.

Семействата, в които има деца с диабет, настояха местните администрации да ангажират медицинските специалисти, които работят в учебни заведения, да осигурят контрол и грижа при повишаване на кръвната захар. Родителите алармираха заместник-кметовете за проблема и поискаха да бъдат вписани в длъжностните характеристики на медицинските лица да изпълняват задълженията, свързани с поставяне на инсулин при необходимост.

На форума бе представена добра практика, въведена в район „Централен“, където е изградена организация за грижа към децата с диабет. Там при критични ситуации медицинските специалисти имат ангажимент да поставят необходимите дози инсулин, което дава спокойствие на родителите. По-късно адвокат Георги Василев приветства инициативата на районната администрация и препоръча на представителите на местната власт да въведат тази добра практика, която ще успокои родителите и близките на децата с диабет.

„Поставянето на инжекция е медицинска манипулация. Вярно е, че никой не иска да поеме ангажимент извън служебните задължения, но няма пречка това да бъде заложено в длъжностната характеристика от работодателя и да бъде вменено. Към момента нормативната база у нас не е решила категорично този казус. Няма наредба или закон, който изрично да урежда това като задължение на медицинския специалист, но няма пречка работодателят да го вмени при встъпване в трудовото правоотношение или впоследствие. Служителят може да търпи дисциплинарно уволнение при неизпълнение на задълженията, описани в длъжностната му характеристика“, посочи адвокат Василев.

Заместник-кметът на Община Марица Николай Стаматов посочи, че е изключително трудно за администрацията да намери медицински специалисти за учебните заведения, защото има недостиг на кадри в цялата страна. Той приветства участниците във форума и ги запозна със социалните проекти, които подкрепят жителите на 19-те населени места. „Община Марица винаги е поставяла човека в центъра на своите политики, а социалната подкрепа е сред най-отговорните направления в нашата работа. И тази година достигаме с различните си социални услуги до над 1170 домакинства, като им предоставяме ежедневна подкрепа, сигурност и човешко отношение“, посочи Стаматов. Той допълни, че от миналата година провеждат съвместни инициативи с Националната асоциация за децата с диабет за безплатен скрининг. Следващата седмица кампанията за измерване на кръвната захар ще се проведе в Рогош. Николай Стаматов уточни, че в населените места се изграждат нови спортни съоръжения, а в голяма част от клубовете тренират младежи с диабет.

Заместник-кметът на Пловдив Иван Стоянов от своя страна заяви подкрепа на семействата с деца с диабет, както и за НАДД и се ангажира да запознае кмета Костадин Димитров с поставените на форума актуални проблеми. След това заместник-кметът Николай Бухалов допълни, че спортните дейности са изключително полезни за здравословния начин на живот на децата с диабет и апелира те да изберат занимания, с които да развиват двигателни умения. „За съжаление, децата с диабет не са малко, но спортът може да им помогне. Родителите трябва да са мотиваторът и да инициират тренировки за децата. И в елитния спорт има много примери на състезатели с диабет и високите им постижения. Община Пловдив работи по социални програми и развива 64 социални услуги. Моля се в най-близко бъдеще да бъде измислен медикамент, който да излекува децата с диабет и всички, които носят този здравословен проблем“, каза двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов, който е и заместник-кмет на Пловдив. Той допълни, че спортът влияе на здравословното състояние на всеки, а Община Пловдив ще подкрепя инициативите на Националната асоциация на децата с диабет.

Конференцията „Диабет, подкрепа и благосъстояние – от детството до работното място” бе открита от новия председател на НАДД Мариета Котова, която запозна участниците с приоритетите в дейността й. В началото на форума в знак на признателност бе почетена с едноминутно мълчание създателят на асоциацията Елисавета Котова, която през март т.г. ни напусна. Форумът продължава и утре с участието на водещи педиатри-ендокринолози, психолози, на представители на организации, посветени на грижата и подкрепата за хората с диабет. В програмата са включени дискусии и срещи, насочени към подобряване качеството на живот и информираността за диабета.

