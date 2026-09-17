Рекорден международен интерес към 6Fest в Пловдив за 2027 г.

204 заявки от артисти от 45 държави са постъпили за Международния фестивал за улични изкуства

Рекорден брой артисти от 45 държави на шест континента са кандидатствали за участие в Международния фестивал за улични изкуства 6Fest, който ще се проведе в Пловдив през 2027 г. Организаторите съобщават за общо 204 постъпили заявки.

Предложенията включват различни направления на уличните и цирковите изкуства, а общата стойност на заявените спектакли надхвърля 542 000 евро, което е значително повече от бюджета, с който фестивалът разполага.

Интересът към 6Fest нараства чувствително през последните години. През 2025 г. кандидатурите са били 30 от осем държави. За изданието през 2026 г. първоначално са получени 80 заявки, а след удължаване на срока броят им достига 141. За 2027 г. те вече са 204 – почти седем пъти повече спрямо 2025 г.

Според създателя и директор на фестивала Момчил Цонев увеличаващият се международен интерес е важна стъпка към утвърждаването на Пловдив като център на уличните изкуства в България и към развитието на 6Fest като фестивал с европейски мащаб.

6Fest има 21 издания в 11 български града. Фестивалът е бил част от официалната програма на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, а от 2020 г. е включен в Културния календар на Община Пловдив.

При последното издание през април 2026 г. в Пловдив са участвали артисти от 11 държави на три континента, а програмата е продължила седем дни.