Правителството одобри план с мерки за справяне с демографските проблеми през 2026 г.

Насърчаването на раждаемостта, намаляването на смъртността и подкрепата за семействата са сред основните направления

Правителството одобри Плана за 2026 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България за периода 2012–2030 г.

Документът включва мерки за насърчаване на раждаемостта и създаване на по-благоприятна среда за отглеждане и възпитание на деца. Предвидени са и дейности за подобряване на репродуктивното и общото здраве на населението и за намаляване на смъртността.

Сред заложените направления са още насърчаването на заетостта, ограничаването на бедността и адаптирането на социалните системи към застаряването на населението и останалите демографски промени.

Планът предвижда и действия за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование.

Целта на мерките е да се повлияе благоприятно върху основните демографски показатели в страната и едновременно с това да се подобри качеството на човешките ресурси.