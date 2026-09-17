Над 14 млн. евро за училища, детски градини, спортни бази и студентски общежития

Правителството отпуска средства за десетки образователни и спортни обекти в страната по три национални програми

Над 14 млн. евро отпуска правителството за изграждане и ремонт на училища, детски ясли и градини, модернизиране на спортни площадки и физкултурни салони и обновяване на студентски общежития. Финансирането е по три програми на Министерството на образованието и науката.

Близо 5 млн. евро са предвидени за 22 проекта в училища и детски градини. Средствата ще се използват за реконструкция и разширяване на съществуващи сгради, както и за изграждане на нови корпуси, филиали и други обекти. До момента по програмата са изплатени почти 31 млн. евро, като шест проекта са завършени, а 76 продължават да се изпълняват.

Други над 5,7 млн. евро се предоставят за изграждане и основен ремонт на 58 спортни площадки и физкултурни салони. По програмата вече са завършени 69 физкултурни салона и 245 спортни площадки, а общо се предвижда да бъдат обхванати 550 проекта.

За ремонт на девет студентски общежития са осигурени още над 4 млн. евро. Дейностите включват саниране, обновяване и обзавеждане. До момента по програмата са изплатени над 51 млн. евро, осем проекта са приключили, а 32 са в процес на изпълнение.

Одобреното от правителството финансиране се предоставя за вече отчетени разходи и извършени дейности по трите програми.