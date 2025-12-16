Продължават празничните акценти от богатата програма на Община Пещера, посветена на Коледните и Новогодишни празници.

Днес, 16.12.2025 г. от 12:00 ч. площад „България“ ще се проведе „Коледно- творческо ателие“ към Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

В 15:00 ч., в Художествената галерия ще започне „Пещерската Коледа“- среща на Кмета на Община Пещера с децата- сираци.

От 17.00 ч., на площад „България“ е празничната програма „Коледна магия“ с участието на ученици от ОУ „Св. П.Евтимий“ и ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ .

За 17:40 ч., на площад „България“ е насрочен детски спектакъл „Веселата Коледа на малкия Франклин“.

