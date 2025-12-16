Благотворителните кампании в Банско не стихват

Сдружение „Млади български творци“ организира благотворителна коледна изложба „С аромат на Коледа“ за втора поредна година.

Откриването ще се състои на 20 декември от 17:30 часа в Туристическия информационен център – Банско, а изложбата ще бъде достъпна за посетители до 20 януари 2026 г.

Голяма част от събраните средства сдружението ще дари на фондация „За българската Коледа“, с което ще подари надежда и добрина на деца в нужда.

Организаторите канят всички жители и гости на Банско да се включат в инициативата, като подкрепят каузата и се насладят на творбите.

Facebook

Twitter



Shares