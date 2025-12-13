Продължава приемането на предложения за финансиране от Фонда за младите таланти на София

Столичната община напомня, че продължава кампанията за набиране на проектни предложения по Фонда за млади таланти на София, като до крайния срок остава само една седмица.

Фондът е първият общински механизъм за системна подкрепа на талантливи деца и младежи в областта на науката, културата, изкуствата и спорта.

Инициативата цели да осигури възможности за участие в национални и международни състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, обучения, тренировъчни лагери и краткосрочни програми към висши учебни заведения. Чрез Фонда Столичната община подкрепя развитието на младите хора и насърчава техния потенциал.

Кандидатстването е отворено до 19 декември 2025 г., като проектите могат да бъдат подавани в три направления:

• Наука и образование: https://www.sofia.bg/en/w/6834706

• Култура и изкуства: https://www.sofia.bg/en/w/6835102

• Спорт: https://www.sofia.bg/en/w/6834638

Бюджетът на Фонда за първата година е 1,5 млн. лева, като при необходимост е предвидена възможност за неговото увеличаване с цел да бъдат подкрепени възможно най-много талантливи деца и младежи.

Подробна информация за условията и начина на кандидатстване е публикувана на официалния сайт на Столичната община в трите направления.

