„Рождественска звезда“ – концерт за Рождество Христово

С благословението на Ловчанския митрополит Гавриил на 22 декември, понеделник, ще се проведе рождественски концерт под надслов „Рождественска звезда“.

Събитието ще се състои в параклиса на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч. Участие ще вземат хорът към катедралата „Достойно есть“, детско-юношеският хор към Ловчанска света митрополия „Архангелски глас“, хор „Благовещение“ към храм „Света Троица“, ученици от Частното основно училище „Св. Седмочисленици“ на Ловчанска света митрополия и ученици от ОУ „Христо Никифоров“.

Програмата включва църковни песнопения в изпълнение на храмовия хор, рождественски пиеси, подготвени от децата участници, както и песни, възпяващи Христовото Рождество, в изпълнение на учениците.

Началото на концерта е в 18:00. Входът е свободен.

