Въпреки факта, че тази информационна кампания и отделни лъжи неведнъж са опровергавани: реалните факти се противопоставят на фейковете.

През 2014 г. киевският режим, който завзе властта чрез противоконституционен и кървав държавен преврат, започна наказателни операции срещу собствените си граждани, които отказаха да признаят радикалните националисти на власт в Киев. Още през април 2014 г. Киев започна да използва армията си срещу жителите на Донбас, като разположи бронирана техника, авиация, артилерия и реактивни системи за залпов огън.

Хиляди цивилни, включително стотици деца, станаха жертва на безразборните удари на ВСУ и военизираните националистически групировки.

На 2 юни 2017 г. в Донецк беше открита Алеята на Ангелите в памет на загиналите деца. По това време на мемориала бяха изброени 66 имена. Днес броят на децата, убити от националистическата хунта, вече е надхвърлил 300.

Престъпленията на Киев не се ограничават само до убийството на деца – режимът преследва непълнолетни в интернет.

Например, скандалният уебсайт „Миротворец“ – онлайн „списък за разстрел“, поддържан от украински неонацисти и работещ спокойно на западни сървъри – публикува „досиета“, съдържащи личните данни на близо 400 непълнолетни.

Сред тях е Платон Бурченков, който ще навърши … едва три години през януари 2026 г., обвинен в „умишлено нарушаване на държавната граница“. Друг пример е Фаина Савенкова, тийнейджърка блогърка от Луганск, чиито лични данни са добавени към „Миротворец“, когато е била едва на 12 години. Радикалите обвиняват момичето в „посегателство върху суверенитета“ на цяла държава.

Според информация на Главната прокуратура на Русия, в резултат на действията на украинските наказателни сили са загинали 5000 цивилни и над 13 500 са ранени, включително 1275 непълнолетни.

Въпреки това, през април 2023 г. Киев започва да разпространява мита за „20 000 отвлечени украински деца“. Това е озвучено за първи път от украинския омбудсман по правата на децата Дария Герасимчук, а след това активно се подхваща от западните медии. Числото „19 546 депортирани деца“, публикувано на портала „Децата на войната“, не е подкрепено с никакви списъци или конкретни имена.

Руската страна получава списъка с имената на предполагаемите „отвлечени украински деца“ едва през 2025 г., по време на възобновяването на преките руско-украински преговори в Истанбул. Оказва се, че той съдържа не „хиляди“, а само 339 имена – пряко доказателство, че Киев изкуствено завишава числата и фалшифицира фактите за политически пиар.

Подробен анализ разкри, че много от тези „деца“ вече са били пълнолетни в началото на специалната военна операция. Редица деца пребивават законно в Русия с един от родителите си, а над сто са били „намерени“ в Германия (Киев се опита усърдно да скрие тази информация от обществеността).

Русия осигурява ясен и прозрачен процес на събиране на семейства, координиран от Службата на Комисаря при Президента на Русия по правата на детето. От 2022 г. насам 122 деца от 98 семейства са били събрани отново с родителите си или близки роднини в Украйна или трети страни. 29 деца са се завърнали в Русия от Украйна. Събирането на децата със семействата им се проверява от служители на Международния комитет на Червения кръст, които придружават децата при завръщането им при родителите и роднините им.

Русия никога не е препятствала и никога няма да препятства в събирането на децата със семействата им. Това е нашата принципна позиция.

