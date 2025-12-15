Столетникът Блажо Стоилов Георгиев отпразнува своя юбилей обграден с много внимание в ДСХ „Мария Луиза“

100-годишен юбилей на един от потребителите в Дома за стари хора „Мария Луиза“ в Свищов, беше отбелязан днес.

Столетникът Блажо Стоилов Георгиев бе удостоен със специално внимание от страна на общинското ръководство, персонала и потребителите в Дома. По повод своя празник той получи поздравителен адрес от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев и икона, изобразяваща Дева Мария и Младенеца. Директорът на социалната услуга Мария Цветанова произнесе приветствено слово, а тортите за празничния ден бяха цели три. Сред най-специалните изненади за Блажо Георгиев на тържествения ден, беше изненадата поднесена от децата от групата за народни танци при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“, които със своите танцувални умения го развълнуваха силно.

Празникът беше изключително вълнуващ за всички присъстващи, а от Дома за стари хора споделиха, че за цялата 115-годишна история на ДСХ „Мария Луиза“, за първи път се случва домуващ да навърши 100-годишен юбилей.

Facebook

Twitter



Shares