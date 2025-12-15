С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Сушево“

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за добив на подземни богатства от находище „Сушево“, област Кърджали.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от концесионера – „УСТРА- ХОЛДИНГ’ АД, гр. Кърджали. От фирмата мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Министерският съвет измени и обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Сушево“ е сключен през 2006 г. за срок от 25 г. Договорът е в сила от 17 януари 1997 г.

От находището се добиват строителни материали – пясъци и чакъли.

