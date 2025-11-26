Приключиха Общинските ученически игри Хасково 2025

Днес станаха известни шампионите по бадминтон.

При юношите от възрастова група 8-10 клас ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ завоюваха първо място след като надиграха момчетата на ПГТ „Александър Паскалев“

При най-големите, гимназистите от 11-12 клас, шампион е отборът на ПГДС „Цар Иван Асен ll“, втори са бадминтонистите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

Директно за следващия етап на Ученическите игри 2025-2026 година се класират:

При момчета 5-7 клас ОУ „Св. Иван Рилски“.

При момичета 5-7 клас ОУ „Св. Иван Рилски“.

При девойки 8-10 клас е ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.

При девойки 11-12 клас е ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

