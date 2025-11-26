БСП-ОЛ: Концесионирането решава проблема с недофинансирането на спорта, а тотото остава държавно

Пешев: Цялата концесионна такса ще влиза в бюджета на Министерство на младежта и спорта

„През последните 10 месеца Министерството на младежта и спорта (ММС) направи анализ на дейността на Българския спортен тотализатор (БСТ), който показа, че 44 млрд. лв. е оборотът от хазартния бизнес в България, 2 млрд. лв. са печалбите. Тотото генерира едва 70 млн. лв.“. Това каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев на брифинг в парламента днес. В същото време спортът в България е системно недофинансиран, базите са в окаяно състояние, няма достатъчно средства за младежки и ученически спорт, сочи анализът на социалистите.

„Поради тази причина с колегите от Съвета за съвместно управление предприехме стъпката, да търсим начин да увеличим средствата за спорт, спортна инфраструктура и младежка политика“, каза още министър Пешев.

Според него концесионирането дава възможност на големите международни компании, които оперират в лотарийния бизнес да се включат в дейността на БСТ, но то да остане държавно.

„Ясно заявяваме първо, че търсим големи международни компании. На второ място всички служители на БСТ трябва да бъдат спокойни, защото ще запазят своите работни места и възнагражденията им ще бъдат увеличени поне двойно. Цялата концесионна такса, която бъде определена ще влиза в бюджета на ММС, а именно за всички спортни федерации ще има двойно увеличен бюджет за спорт“, категоричен бе Пешев.

Той обясни, че капацитетът на тотализатора, при положение, че е монополист на пазара е да има над 4 000 пункта. Спортният министър подчерта, че към момента са разкрити малко над 2 000 такива. “Инвестициите, които трябва да направи тотализаторът за нов софтуер, за хардуерни системи, за нови пунктове са стотици милиони. Държавното предприятие към момента не генерира такива приходи, за да реализира успешно този бизнес модел“, каза още той.

Стойнев: Грижата ни е за държавното предприятие, не за бизнеса правещ 2 млрд. печалба

„БСТ остава държавен. Ние отваряме вратата, ако евентуално се появи голям международен оператор, който има нужния опит в лотарията. Поставяме три важни условия – голям международен оператор с нужния капитал, концесионна такса поне 2 пъти по-голяма от сегашния приход, което прави 240 млн. лв. и запазване на всички работни места. Дори едно да не е изпълнено, нищо няма да се случи“, наблегна председателят на ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Драгомир Стойнев.

Той също акцентира върху недофинансирането на спорта и тежкото състояние на спортната инфраструктура и липсата на достатъчен бюджетен ресурс за качествена инвестиция в младежки спорт. „В същото време някои хора пазят хазартния бизнес, който прави печалба от 2 млрд. лв. Всички са се загрижили за тях, а никой не го интересува, че българската лотария прави печалба от 120 млн. лв. – 70 млн. лв. печалба от тото плюс 40 млн. лв. плащания към НАП“, обясни социалистът. По думите му ще има международен екип, който ще състави нужните юридически договори, така че да има прозрачна процедура.

Стойнев бе категоричен, че има нужда от промени в начина на работа на БСТ и управлението му – няма как в „5 от 35“ да излезе топка 41.

