ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ БЯЛАТА СЦЕНА КРАЙ БАНСКО ЩЕ СТАНЕ КОЛЕДНО ГРАДЧЕ

Комплекс „Бяла сцена“, намиращ се недалеч от Банско в посока с. Баня, ще се превърне в Коледно градче. Организаторите, управляващи комплекса, са подготвили впечатляващо начало на 1 декември със заря, DJ парти и празнично пристигане на Дядо Коледа.

В програмата до навечерието на любимия на всички празник ще има светлинно шоу, празнични илюминации, фотокътове, изненади, музикални вечери, игри, хоротеки, коледен базар, тематични атракции и специални оферти за деца – многобройни и интересни събития, които да създадат добро настроение за Коледа.

Повече за програмата и възможностите за участие: https://entase.to/zFE

