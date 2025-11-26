Ramoco Fuels претендира за бензиностанциите на „Лукойл” в САЩ

Американската компания иска да вземе под наем 194 бензиностанции и предлага за тях 150 млн. долара

Американската компания Ramoco Fuels иска да вземе под лизинг всички 194 бензиностанции на Lukoil, разположени в САЩ. Общата сума на сделката ще възлезе на 150 млн. долара, като покупката трябва да бъде финализирана не по-късно от 31 декември 2027 г. За това съобщиха за „Известия“ източници, запознати с предложението на американската страна. Експертите го определят като доста скромен – според тях отстъпката е около 50–70%. Руският концерн може да не се съгласи с това предложение. Анализаторите не изключват, че всички чуждестранни активи, включително бензиностанциите в САЩ, ще бъдат изкупени от един инвеститор, тогава Ramoco Fuels ще трябва да се договаря с него и да предложи по-висока цена. „Известия“ разгледа как ще се развият събитията.

В какво се състои същността на предложенията на американския дистрибутор на горива

Компанията Ramoco Fuels прояви интерес към бензиностанционния бизнес на „Лукойл“ в САЩ. Дистрибуторът на горива иска да вземе под лизинг всички 194 бензиностанции на руската организация, разположени в САЩ. Общата сума на сделката ще възлезе на 150 млн. долара, като покупката трябва да бъде завършена не по-късно от 31 декември 2027 г.. За това „Известия“ разказаха два източника, запознати с предложението на американската страна, които бяха изпратени в „Лукойл“.

Според един от събеседниците, Ramoco предлага 24-месечен генерален лизинг, който автоматично се превръща в покупка на целия бензиностанционен бизнес на „Лукойл“ в САЩ, „веднага щом бъдат изпълнени всички нормативни, екологични и франчайзингови задължения“.

В момента американската компания управлява 110 бензиностанции в Ню Джърси, Пенсилвания, Делауеър и Северна Каролина. При това значителна част от активите на руския концерн в САЩ се намират именно в щата Ню Джърси.

Според шефа на правния отдел на „ВМТ Консалт“ София Лукинова, схемата на лизинг с последващо изкупуване може да се разглежда като повече или по-малко компромисен вариант, който ще позволи да се запази оперативната дейност на чуждестранните предприятия до отмяната на санкциите.

— Средствата, постъпващи по договора за лизинг, също ще бъдат блокирани на специална сметка, ако OFAC не разреши използването на тези пари за оперативни нужди, — отбелязва събеседницата.

Традиционно структурата на лизинговите плащания по договора включва разходите на лизингодателя за прехвърляне на лизинговия обект, възстановяване на разходите, свързани с предоставянето на други предвидени в договора услуги, както и неговия доход, заяви пред „Известия“ Кирил Никитин, ръководител на дирекцията на адвокатската кантора VEGAS LEX.

— В общата сума на лизинговия договор се включва и изкупната цена на предмета, ако е предвидено прехвърлянето му в собственост на лизингополучателя. Обикновено тази сума се изплаща еднократно при изтичане на срока на договора, — отбеляза експертът.

Припомняме, че в средата на ноември Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC, Office of Foreign Assets Control) издаде генерална лицензия № 131, разрешаваща на гражданите на САЩ да водят преговори с „Лукойл“ относно операции с неговите чуждестранни активи.

„Известия“ изпрати запитване до Ramoco Fuels и „Лукойл“.

Какъв бизнес има „Лукойл“ в САЩ

В началото на 2000-те години „Лукойл“ заложи силно на търговията на дребно в Северна Америка. През 2000 г. руската компания придоби Getty Petroleum Marketing Inc. и нейната мрежа от 1300 бензиностанции в 13 щата в североизточната и средната част на атлантическото крайбрежие на САЩ. Сделката предвиждаше първоначален 15-годишен наем на бензиностанциите с възможност за удължаване на споразумението до 2049 г.

През 2004 г. руският концерн купи от ConocoPhillips мрежа от 795 бензиностанции в щатите Ню Джърси и Пенсилвания, работещи под марката Mobil. След 2014 г. компанията се сблъска с жесток натиск от местните власти и започна да продава американските си активи на дребно. В същото време организацията продължи да доставя нефтопродукти на бензиностанциите по предварително сключени договори.

Според данни от началото на 2025 г. търговската мрежа на руската компания в чужбина включва над 2400 бензиностанции в САЩ, Белгия, Финландия, Нидерландия, Италия, България, Сърбия, Черна гора и Молдова. Днес бензиностанциите в САЩ се сблъскват със сериозни проблеми при плащанията с карти, поради което някои франчайз собственици обмислят възможността да изискват от клиентите да плащат по-често в брой, тъй като майката компания е под санкции, пише Bloomberg.

Агенцията отбеляза, че ситуацията в американските бензиностанции „Лукойл“ показва как санкциите могат да предизвикат хаос в работата на транснационалните компании. В Ню Джърси франчайзите под марката Lukoil съставляват около 5% от всички бензиностанции в щата. Проблемите с плащанията възникнаха в навечерието на Деня на благодарността – един от най-натоварените периоди в годината за пътувания.

Струва си да се отбележи, че дъщерната компания на „Лукойл“ Teboil във Финландия обяви прекратяване на работата на своите бензиностанции в страната. Такова изявление разпространи пресслужбата. В същото време бензиностанциите от мрежата в тази страна се управляват от независими предприемачи, а броят им надхвърля 400.

„Много бизнесмени губят делото на живота си без причина“, цитираха местните медии през ноември думите на председателя на управителния съвет на Асоциацията на предприемачите Teboil Микко Райтинпяя.

Да се сключи ли сделката

Въпреки влошаващата се ситуация с търговията на дребно на „Лукойл“ в САЩ и наближаването на крайния срок на лиценза на OFAC на 13 декември, експертите определят предложението на Ramoco Fuels като доста скромно.

Според данни на отрасловия портал ИнфоТЭК, цената на една БКС в Европа варира в средния диапазон от 2 млн. до 3 млн. евро. Тя зависи от много фактори, включително местоположението на станцията, нейния размер, трафика, наличието на магазин с съпътстващи стоки и различни допълнителни услуги, например автомивка или сервиз.

Подобен ценови диапазон има и в САЩ. Например, във Флорида или Пенсилвания бензиностанция може да се купи за 2,4–2,5 млн. долара, без да се отчитат договорите за гориво.

— Що се отнася до наемането на бензиностанции, минималната цена в САЩ започва от 2500 долара на месец и може да достигне до 20 000 долара за станции с висок трафик и обем на продажбите на гориво. В контекста на „Лукойл“ трябва да се има предвид, че наемът или продажбата на бензиностанции на руската компания няма да се извършва по пазарни цени поради санкциите, заявиха пред „Известия“ в ИнфоТЭК.

Според Олга Орлова, ръководител на направление „Промишленост“ в Института за технологии на нефта и газа, цената на всяка бензиностанция е индивидуална и зависи от много фактори, но офертата на Ramoco Fuels определено може да се счита за по-ниска от пазарната – отстъпката е около 50–70%.

По-рано експертите на „Известия“ не изключваха, че отстъпката за чуждестранни активи ще достигне до 70%.

— Не очакваме разрешаване на ситуацията до 13 декември. Първо, OFAC може да окаже натиск върху компанията в полза на определени купувачи. Второ, вероятни са правни спорове, които рискуват да забавят съгласуването на сделката, дори ако купувачът бъде одобрен от OFAC, — счита София Лукинова.

Най-вероятният сценарий според нея е лиценз № 131 да бъде удължен. Последното зависи от успеха на преговорите между руската компания и OFAC. Или от наличието на реален купувач – за коректното приключване на сделката, което ще отнеме повече време.

След като OFAC забрани сделката с Gunvor, Lukoil официално не съобщи за нови кандидати за своите чуждестранни активи. Въпреки това западните агенции, позовавайки се на източници, съобщиха, че в момента сред претендентите са емирската International Holding Company, както и нефтогазови гиганти като Chevron, ExxonMobil, Националната нефтена компания на Абу Даби (ADNOC) и голямата американска инвестиционна компания Carlyle.

Според Олга Орлова, това, което предлага днес купувачът на БКП, като цяло е работеща схема. Ако обаче представителите на руската компания счетат, че сумата е недостатъчна, предложението няма да бъде прието. Не е изключено всички активи все пак да бъдат продадени на един инвеститор, тогава Ramoco Fuels ще трябва да се договаря с него и да предложи по-висока цена, заключи експертът.

автор: Ирина Кезик

източник: iz.ru

