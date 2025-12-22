Поредно признание за Областна администрация Русе

Благодарствен адрес за партньорството през настоящата година получи областният управител на Русе Драгомир Драганов и ръководения от него екип от изпълняващия длъжността председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Бойко Рановски.

„Вярваме, че устойчивият напредък се гради не само с политики, но и чрез личния пример на всеки – отговорност, съобразителност, етичност и готовност да пазим нас и другите в движението“, се казва в написаното от инж. Рановски. Той допълва още, че всяко усилие по места за опазване живота и здравето на хората на път е важна крачка към постигане на безопасна мобилност. „Изразяваме дълбока признателност за сътрудничеството, професионализма и високата Ви ангажираност към една от най-значимите обществени теми в сраната ни – безопасността на движението по пътищата“, допълват още от агенцията. Припомняме, че за последните 12 месеца екипът на Областната администрация под ръководството на Драгомир Драганов и заместника му Георги Георгиев реализираха редица инициатива в сферата на пътната безопасност. Определено акцентът на събитията бе върху подрастващите, като на различни места в региона се проведоха игри и беседи в училищата, които бяха комбинирани с интерактивни занимания. Състояха се дори и курсове по майсторско шофиране за учениците от гимназиалния етап. По време на Европейската седмица на мобилността областният управител Драганов разговаря с редица чуждестранни шофьори, влизащи на територията на страната ни през Дунав мост. Бяха раздадени и над 800 флаера на 14 езика с апел към шофьорите да пазят своя живот и този на останалите в движението. Същевременно експерти от администрацията бяха поканени на национални форуми с международно участие, на което да представят добрия опит на институцията в провеждането на подобни инициативи.

Официалната статистика на МВР сочи, че от началото на годината до момента в Русенско са се случили 401 катастрофи с десет загинали и 507 ранени. За сравнение за същия период на миналата година са загинали 18 души, а 483 са били ранени.

Миналата година администрацията бе отличена в националния конкурс за пътна безопасност.

