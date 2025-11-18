Покана за ученици 10 – 11 клас

Младежки център Габрово кани ученици от 10 и 11 клас в Габрово, които искат да се развиват в областта на туризма на среща днес в 16 часа, в Центъра, където ще бъде представена програмата THE SHIFT.

В нея екипи от ученици разработват свой проект – хотел, ресторант или иновативна услуга в сектора. Избраните екипи работят с ментори от индустрията, като заедно преминават през целия процес: организация и работа в екип, тенденции в индустрията, пазарен анализ, концепция и бранд, дизайн, финансов модел и управление.

Най-добрите екипи могат да спечелят пътуване до един от кампусите на Glion или Les Roches – две от водещите училища по ресторантьорство и хотелиерство в света и срещи с 5-звездни хотели.

Организатор и инициатор е фондация New Norm Hospitality, която е създадена с мисията да подобри стандартите в българския хоспиталити сектор, като обединява образованието и практиката в индустрията. Визията им е да се създаде среда, в която иновациите, сътрудничеството и развитието на експерти и млади таланти заемат централно място. Да се насърчи диалога между различните участници в индустрията – оператори, инвеститори, образователни институции и държавни структури – с цел изграждане на устойчиво бъдеще.

Събитието е отворено за всички младежи от 10-11 кл.

