Експерти от България и Румъния обсъждат социалните измерения на висшето образование

Експерти и представители на академичната общност от България и Румъния обсъждат политиките за включване на студенти от уязвими групи в системата на висшето образование и възможностите за валидиране на предходно обучение.

Това са водещите теми на конференцията „Социално включване, толерантност, приемане и реализация на всички студенти“, която се провежда в Университета за национално и световно стопанство.

Форумът е заключително събитие по проекта START, съфинансиран по програма „Еразъм+“, който се реализира от дирекция „Висше образование“ в МОН в партньорство с Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), Румънската агенция за осигуряване на качеството във висшето образование (ARACIS) и Българския съвет за бежанци и мигранти. Сред обсъжданите теми са предизвикателствата пред адаптацията и успешното обучение на студенти от българската историческа диаспора, чуждестранни граждани, както и млади хора, които срещат социални, културни или психологически препятствия по време на обучението си.

Проектът изследва социалното измерение на висшето образование в различни посоки. Една от тях е създаването на приобщаваща академична среда и възможности за обучение на студенти от уязвими групи с акцент върху хората с увреждания и мигрантите. Акцент е и темата за микрокредитирането – възможността висшите училища да признават обучение, преминато от студенти извън конкретния университет, включително и неформално обучение.

„Академичната общност има силата да променя живота, да премахва бариери и да изгражда бъдеще, основано на уважение и на знание“, каза при откриването на конференцията проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката. Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, който е домакин на форума, призова да се облекчат административните процедури пред чуждестранните студенти, които искат да се запишат да учат в България. Проф. Адриан Опре от Румънската агенция за осигуряване на качеството във висшето образование запозна участниците в конференцията с разработения по проекта пилотен механизъм за социално включване във висшите училища в Румъния.

Във форума участват и председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова, Владимир Милев от Българския съвет за бежанци и мигранти, представители на Европейски регистър за осигуряване на качеството във висшето образование, Румънската агенция за осигуряване на качеството във висшето образование, МОН, висшите училища и др.

