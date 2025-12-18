Почистиха канала между двете платна на бул. „Васил Левски“ във Варна

Продължава почистването на отводнителните канали и деретата на територията на община Варна



Каналът между двете платна на бул. „Васил Левски“ е почистен от суха и паразитна растителност, наноси и битови отпадъци, като е осигурена неговата пълна проводимост и безопасност за населението, съобщиха от общинската дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна. Приключили са и дейностите по почистването на канавката, успоредна на бул. „Васил Левски“ в район „Одесос“.

По данни на дирекция ЕООС приоритетно се обработват обектите, посочени в предписанията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ, сред които са Франга дере и Кемер дере, където продължава работата по премахването на растителност и наноси. По техни предписания е завършило почистването на решетката на Шокъровия канал, който се влива в морето.

Работи се още на дерето в село Константиново, както и в канавката при завоя към Аладжа манастир. Предстои почистването на притоците и канала по ул. „Царевец“. В зависимост от метеорологичните условия, екипите ще продължат работа и в районите „Аспарухово“ и „Младост“, като във всички обекти първо се премахва растителността, след което се включва и тежката техника за почистване на наносите.

Според договора, сключен между Община Варна и фирмата-изпълнител, до месец май 2026 г. основно ще бъдат почистени 70 участъка от отводнителни и охранителни канали, дерета, канавки и водостоци в урбанизираната територия на общината. Целта е да се осигури безопасно и безпрепятствено оттичане на водата.

Почистването се следи стриктно – контролът преди, по време и след извършване на дейностите се осъществява от еколози на Община Варна и инспектори „Екологичен контрол“ от районните и кметски администрации.

Заместник-кметът Илия Коев съобщи по време на сесията на Общинския съвет, че чрез главния архитект на Община Варна ще бъде изготвено задание за изработване на хидроложки модел на деретата на територията на община Варна с цел определяне мерки за превантивна защита от наводнения предвид интензивните валежи през последните години. За консултиране при изготвянето на заданието ще се ползват преподаватели и студенти от Географския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, посочи още Коев. Сформирана е и работна група, която ще съблюдава привеждането в норма на отводнителните обекти на територията на общината, каза още заместник-кметът.

