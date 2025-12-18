Звездите Графа, Дичо и Орлин Павлов ще радват бургазлии и гостите на града от сцената на „Музикален Коледен Бургас“

Концертите от инициативата „Музикален Коледен Бургас“ продължават с пълна сила и обещават незабравими музикални вечери с едни от най-обичаните български изпълнители.

На 18 декември сцената ще бъде завладяна от Владимир Ампов – Графа, който от 19:00 часа ще зарадва публиката с емблематични хитове като „Давам всичко за теб“, „Ако има рай“, „Невидим“, „Вековна гора“ и още много. Преди него, от 18:00 часа, коледното настроение ще бъде подгрято от групата за синхронно пеене и танци Жестим.

На 19 декември бургаската публика ще се срещне с Дичо, който ще изпълни вечните си песни „100 години“, „Ледено момиче“, „Ако някога“, „Две следи“ и други любими заглавия. С него на сцената ще бъде и виртуозният китарист Иван Йорданов – Чери. Вечерта ще започне с участието на група Терпентина, а специален акцент ще бъде появата на актьора Иван Юруков, който ще се представи в различна, музикална светлина заедно със своята група.

Празничната поредица продължава и на 20 декември, когато на сцената ще излезе Орлин Павлов и неговата група, за да допълнят коледната магия с още музика и емоции.

21 декември групите отново са две. От 18:00 часа ще чуем „ЯСЕН И ПРИЯТЕЛИ“, след тях от 19:00 часа ще чуем група SCARLET!

Това събитие е по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС.

„Музикален Коледен Бургас“ превръща града в сцена на празника, срещите и споделените емоции.

