Плевен започна акция срещу „пазенето“ на паркоместа с туби, гуми и тухли

Общинският инспекторат и полицията премахват самоволно поставени предмети, а при установяване на нарушителите се налагат санкции

Община Плевен и полицията започнаха съвместни проверки срещу нерегламентираното „запазване“ на паркоместа чрез поставяне на туби, бутилки, автомобилни гуми, тухли, столове, конуси и други предмети върху пътното платно.

При извършените до момента проверки са установени множество случаи, при които граждани са се опитвали по този начин да ограничат достъпа до избрани от тях места за паркиране.

Когато нарушителите са установени, срещу тях са предприети съответните действия и са наложени санкции. В останалите случаи предметите са премахнати, а освободените места отново могат да бъдат използвани за паркиране.

Общината предупреждава: Паркоместата не могат да се „запазват“ самоволно

От Община Плевен призовават гражданите да не поставят предмети върху пътното платно, тротоарите и паркоместата с цел да ограничават достъпа на останалите участници в движението.

При установяване на подобни нарушения предметите и съоръженията ще бъдат премахвани съгласно действащата нормативна уредба.

Сигнали за нарушения могат да бъдат подавани на горещия телефон на Община Плевен – 064/881 323.

Какво предвиждат правилата?

Забраната за самоволното поставяне на предмети върху пътното платно е регламентирана както в Закона за движението по пътищата, така и в Наредба №3 за обществения ред при използването на превозни средства на територията на община Плевен.

Уличните платна са публична общинска или държавна собственост и гражданите нямат право по собствено усмотрение да разполагат предмети върху тях. Законодателството не допуска и умишленото създаване на пречки или затруднения за движението.

Чл. 27 от общинската наредба забранява нерегламентираното поставяне върху улици, площади и тротоари на прегради, знаци, табели, съоръжения и други предмети, които затрудняват преминаването, спирането, престоя или паркирането на автомобили и движението на пешеходците.

Предметите могат да бъдат иззети без предупреждение

Забранено е и самоволното поставяне на допълнителни съоръжения, маркировка или сигнализация върху улици, тротоари, междублокови пространства, паркоместа и пешеходни зони с цел запазване на място за автомобил.

При установяване на нарушение контролните органи могат незабавно да премахнат и изземат поставените предмети, без предварително предупреждение или предизвестие.

Проверките на общинския инспекторат и полицията са насочени както към освобождаването на незаконно блокираните места, така и към предотвратяването на практиката граждани да третират обществените паркоместа като лични.