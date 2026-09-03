София пита гражданите как да изглежда новият парк „Кукуряк“: Над 100 идеи вече са събрани

Предложенията на хората ще станат част от заданието за международния конкурс за бъдещия парк от 82 декара в „Овча купел“

Над 100 предложения за бъдещето на парк „Кукуряк“ вече са постъпили в обществената анкета на Столичната община. Идеите са разнообразни – от детски площадки, алеи и зони за почивка до по-необичайни предложения като изграждането на детска градина на територията на парка.

Именно разнообразието от мнения трябва да помогне при подготовката на заданието за предстоящия международен конкурс за 82-те декара в „Овча купел“.

Целта на допитването не е гражданите просто да изберат между предварително определени решения, а да покажат какво липсва в квартала, как използват територията в момента и какви възможности искат да им предоставя бъдещият парк.

Дори най-необичайните предложения ще бъдат разгледани

„Дори да постъпят много ексцентрични на пръв поглед идеи, те ще бъдат преведени на езика на проектанта и ще се видят в заданието“, обяснява урбанистът Симеон Малинов от направление „Градско планиране и развитие“ на Столичната община.

Всяко предложение трябва да бъде анализирано както от нормативна, така и от пространствена гледна точка. В същото време общината иска да запази достатъчно професионална и творческа свобода за архитектите и проектантите, които ще участват в международния конкурс.

Няма просто да броят колко души искат пейки и площадки

При обработването на резултатите няма механично да се преброява колко души са поискали пейка, детска площадка или определен вид озеленяване.

Според Малинов важни ще бъдат и аргументите зад предложенията.

„Понякога бройката хора няма толкова голяма тежест, колкото качеството на отговорите. Със сигурност ще бъде микс от количество и качество“, посочва той.

Анкетата ще остане отворена до края на октомври, а резултатите от допитването ще бъдат представени публично по-късно през есента.

През септември и октомври са предвидени и работилници с гражданите на място. По този начин заданието за конкурса ще бъде изготвено не само въз основа на онлайн анкетата, но и след по-задълбочено проучване на потребностите на местната общност.

Победителят трябва да бъде избран до април 2027 г.

След приключването на общественото обсъждане ще бъде подготвено окончателното задание и ще бъде обявен международният конкурс. Очакванията са това да стане в края на 2026 г. или началото на следващата година.

Планът е до април 2027 г. да има избран победител и класирани проекти за бъдещия парк.

Паркът трябва да помага и срещу климатичните промени

Устойчивостта ще бъде сред основните теми при проектирането на „Кукуряк“.

Идеята е новият парк да бъде разглеждан не просто като място за разходки и отдих, а и като част от климатичната инфраструктура на София. Това означава повече сянка и висока дървесна растителност, решения за управление на дъждовните води и озеленяване, което не изисква непрекъснато интензивно косене, поливане и поддръжка.

„Тенденцията е да се върви към по-устойчиви паркове сами по себе си“, казва Малинов.

По думите му територията е приблизително с мащабите на парк „Възраждане“ и още сега в нея има значително природно разнообразие. Размерът ѝ позволява бъдещият парк да съчетава зеленината със социални и културни функции.

Сред възможностите е създаването и на пространство за обществени и културни събития.

Парк, проектиран не само за хората, а и с тях

Парк „Кукуряк“ ще обхване 82 декара в столичния район „Овча купел“ и е част от по-широката визия за свързване на минералната баня със зелените пространства в района.

Още преди обявяването на международния конкурс Столичната община избира модел, при който заданието няма да бъде изработено единствено от администрацията и експертите.

„Ако се вслушваме в тяхната дума, общо взето половината от работата ни е свършена. Много по-детайлно можем да вникнем в казусите, научаваме за неща, за които не сме се сетили, за други не сме учили“, посочва Симеон Малинов за участието на гражданите.

Според него именно включването на хората още в началния етап увеличава вероятността впоследствие те да припознаят реализираното пространство като свое.

Така концепцията за бъдещия парк трябва да се оформи чрез взаимодействието между гражданите, Столичната община и професионалистите, които ще се включат в международния конкурс.

Обществената анкета за бъдещето на парк „Кукуряк“ може да бъде попълнена до края на октомври.