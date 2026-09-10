Плевен отбелязва 149 години от Третия щурм за града

С панихида и поднасяне на венци и цветя ще бъде почетена паметта на загиналите руски и румънски воини

Плевен ще отбележи 149-ата годишнина от Третия щурм за града по време на Руско-турската война от 1877–1878 г. Възпоменателната церемония ще се проведе на 11 септември от 11:00 часа пред Костницата в „Скобелев парк музей“.

Ще бъде отслужена панихида и ще бъдат поднесени венци и цветя в памет на загиналите. Организатори са Регионалният военноисторически музей и Община Плевен.

Третият щурм започва на 11 септември 1877 г. след четиридневна артилерийска подготовка. Боевете се водят на три основни участъка – Източен, Централен и Южен.

При Гривица румънските войски, подкрепени от два руски полка, успяват да превземат важен османски укрепен пункт. При Радишево руските части атакуват силно укрепената Омар бей табия, но настъплението завършва без успех.

Най-тежки са боевете при Зелените възвишения, където отрядът на генерал Михаил Скобелев превзема редутите Кованлък и Исса ага. След продължителни сражения и без необходимите подкрепления войските му са принудени да се оттеглят.

Традицията за почитане на загиналите в Третия щурм датира от 1907 г., когато по инициатива на Комитет „Цар Освободител Александър II“ е отслужена панихида в памет на руските и румънските воини, загинали в боевете на 11 и 12 септември 1877 г.