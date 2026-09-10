Бургас отбелязва Европейската седмица на мобилността с инициативи до 4 октомври

Спорт, велокампании, занимания за деца и Ден на отворените врати в „Бургасбус“ са част от програмата

Бургас се включва в Европейската седмица на мобилността, която традиционно се провежда от 16 до 22 септември. Тази година програмата в града започва още на 12 септември и ще продължи до 4 октомври.

Под мотото „Мобилност за всички поколения“ Община Бургас и партньори организират спортни, образователни и екологични инициативи, насочени към активното придвижване, пътната безопасност и устойчивия градски транспорт.

Началото ще бъде поставено на 12 септември с поход от село Твърдица до Лале баир, съчетан с разделно събиране на отпадъци. На следващия ден, 13 септември, от площадното пространство пред Културен дом НХК стартира „Бургас Рън 2026“ с дистанции от 5, 10 и 21 км.

Децата са във фокуса на програмата

Между 17 и 18 септември в детски градини и училища ще се проведат практически занимания по пътна безопасност, екологично придвижване и достъпна градска среда.

Сред инициативите са „Агенти на мобилността“, „Аз съм малък пътен полицай“, „Моят зелен начин на придвижване“, „Карта на безопасен маршрут до училище“ и „Мобилен Бургас – вчера, днес и утре“.

На 18 и 25 септември и 2 октомври ще се проведе и кампанията „Вело петък“, при която ученици, родители и учители ще бъдат насърчавани да заменят автомобила с велосипед или ходене пеша.

На 25 септември в Международния младежки център е предвидена инициативата „ВелоКод = Умения + Правила + Природа“, посветена на безопасното и отговорно придвижване с велосипед.

„Бургасбус“ отваря депото за посетители

На 26 септември от 09:00 до 13:00 часа автобусното депо на „Бургасбус“ ще отвори врати за посетители. Инициативата „Поглед отвътре“ ще покаже как функционира градският транспорт и как протича ежедневната работа в депото.

Финалът на програмата ще бъде на 4 октомври, когато Бургас ще посрещне международната велосипедна щафета COP31 Bike Ride по пътя ѝ към климатичната конференция COP31 в Анталия. В града ще се срещнат двата маршрута на инициативата, преминаващи през България.

Събитията са част от усилията за насърчаване на по-безопасно, активно и устойчиво придвижване сред хората от различни възрасти.