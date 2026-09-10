„Левски“ свиква Общо събрание на акционерите на 14 септември

Заседанието ще започне в 10:00 часа в сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“

Редовното Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб Левски“ АД ще се проведе на 14 септември 2026 г. от 10:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в София, съобщиха от клуба.

Регистрацията на акционерите ще започне в 9:00 часа във VIP залата на сектор „А“, като достъпът ще бъде през VIP входа.

Акционерите – физически лица, които желаят да участват, трябва да представят документ за самоличност, както и копие или оригинал на притежаваните акции или временни удостоверения, заявени за вписване или вече вписани в Книгата на акционерите на дружеството.

За акционерите – юридически лица, ще се изисква и документ, удостоверяващ актуалното състояние на дружеството или сдружението към датата на събранието.

От клуба уточняват, че акционерите, които нямат възможност да присъстват лично, могат да упълномощят друго дееспособно физическо лице, което да ги представлява и да упражнява правата по всички притежавани от тях акции.

При регистрацията пълномощниците също трябва да представят документ за самоличност, необходимите документи за акциите и съответното пълномощно.