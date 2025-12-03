Откриват Коледния базар в Ямбол

Няколко седмици Рождество Христово Ямбол започва да се преобразява в зимна приказка, с коледна украса, много светлини и уют.

От 19 декември до края на годината празничната атмосфера ще бъде допълнена и от традиционния Коледен базар, който и тази година ще се проведе в градския парк на Ямбол. Община Ямбол отново предоставя възможност на производители и творци да предложат своите уникални продукти. Местата за скарите, машините за понички, гофрети, палачинки отново ще бъдат разиграни чрез конкурс с тайно наддаване. В него могат да участват само еднолични търговци и юридически лица с действащ статут, като се допуска кандидатстването само за една позиция.

Жребият ще се проведе на 8 декември от 14:30 часа, а конкурсната документация ще се предоставя на кандидатите в периода 2 – 4 декември в стая 311, след заплащане на таксата за нея от 36 лв. без ДДС в Центъра за административно обслужване. Отново там до 17:00 часа на 5 декември трябва да бъдат платени и таксата за участие в конкурса в размер на 24 лв. без ДДС, както и определеният депозит.Началната тръжна цена за скара с маси до 50 кв.м е 1430 лв. без ДДС, за машините за понички, гофрети, палачинки – 910 лв. без ДДС. Офертите ще се приемат непосредствено преди конкурса – от 14:00 до 14:30 часа на 8 декември.Заповедта и пълният регламент за провеждане на конкурса са публикувани на страницата на Община Ямбол: https://yambol.bg/uploads/A90E00C8E368F46D478C0C82BAEB9854.

На 9 и 10 декември в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол ще се приемат и заявления за участие в базара със стоки с подаръчен характер и пакетирани храни и напитки. Такива ще бъдат приемани от еднолични търговци, юридически лица, занаятчии, вписани в регистър БУЛСТАТ, художници, земеделски производители. Изрично условие е те да нямат задължения към Община Ямбол. За извършване на търговия с хранителни стоки участниците следва и да са регистрирани по реда на Закона за храните в дирекция „Безопасност на храните“. На територията на базара е забранена продажбата на конфекция, трикотаж, бельо, пиротехнически изделия и взривни вещества. Таксата за продажба на пакетирани и насипни шоколадови, захарни изделия, ядки, месни и млечни продукти, вино и пчелни продукти е 819 лв. без ДДС. За продажба на промишлени стоки таксата е 702 лв. без ДДС. Таксата да продажба на художествени изделия от занаятчии и художници е 409.50 лв. без ДДС. За атракционни съоръжения таксата е 1300 лв. без ДДС, за търговия с балони – 390 лв. без ДДС, а за търговия със сурвакници с площ 4 кв.м – 182 лв. без ДДС.Всеки участник може да кандидатства само за една позиция за целия период на базара.Заповедта и пълният регламент за участие в Коледния базар са публикувани на страницата на община Ямбол: https://yambol.bg/uploads/2D8470F413F798421980145D695EAFCE.Всички заинтересовани могат да се запознаят с условията и да подадат своите заявления в срок.

Facebook

Twitter



Shares