Министър Пешев проведе среща с новоизбрания председател на Българската федерация по лека атлетика

сряда, декември 3, 2025
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев проведе среща с новоизбрания председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Georgi Pavlov.

📍 Двамата обсъдиха бъдещото развитие на „царицата на спортовете“ у нас, както и основните предизвикателства, пред които са изправени атлетите, треньорите и клубовете.

📍 Павлов представи пред министъра приоритетите на новото ръководство и стартиралите инициативи, като подчерта необходимостта от модернизация на съществуващите лекоатлетически съоръжения.

📍🇧🇬 Министър Пешев увери, че Министерството на младежта и спорта ще осигури необходимото съдействие на Българската федерация по лека атлетика и изрази готовност да подкрепи бъдещи проекти.

📍Той подчерта, че инвестициите в спортната инфраструктура са ключови за развитието на спорта и за подготовката на бъдещите шампиони. Той добави, че Министерството на младежта и спорта се ангажира много скоро да съобщи добри новини, свързани с лекоатлетическата инфраструктура в София.

