Олег Филев е назначен за заместник областен управител на Хасково

Той има дългогодишен опит в държавната и местната администрация, банковия сектор и връзките с обществеността

Олег Филев е назначен за втори заместник областен управител на област Хасково със заповед № КВ-798 на министър-председателя Румен Радев.

Филев е роден на 12 август 1967 г. в Хасково. Завършил е ВНВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия със специалност „Радиооборудване на самолета“ и квалификация „авиоинженер“. По-късно придобива магистърска степен по „Маркетинг“ в Университета за национално и световно стопанство.

Новият заместник областен управител има дългогодишен професионален опит в държавната и местната администрация, банковия сектор и връзките с обществеността.

В професионалната си кариера Олег Филев е заемал редица ръководни и експертни длъжности. Бил е заместник-кмет на община Димитровград, началник на отдел „Връзки с обществеността“ в община Хасково, мениджър на банков клон и главен секретар на Областна администрация Хасково.

Професионалният му опит обхваща управление, административен контрол и координация, както и работа с различни институции и медии.