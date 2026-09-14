Нови транспортни коридори разширяват търговската мрежа на инициативата „Един пояс, един път“

Китай задълбочава връзките с Централна Азия и АСЕАН, а товарните превози по новия сухопътно-морски коридор продължават да нарастват

Китай разширява транспортната и търговската си свързаност в рамките на инициативата „Един пояс, един път“, като задълбочава сътрудничеството със страните от Централна Азия и увеличава капацитета на Новия международен сухопътно-морски търговски коридор.

Пекин и петте централноазиатски държави – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан – изпълняват план за висококачествено сътрудничество, подписан по време на срещата на върха Китай–Централна Азия в Астана през юни 2025 г.

Според Сун Уейдун, ръководител на Секретариата на механизма „Китай–Централна Азия“, страните подкрепят свободната търговия и многостранната търговска система и продължават да развиват съвместните проекти.

Търговията с Централна Азия надхвърли 100 млрд. долара

През миналата година търговският оборот между Китай и страните от Централна Азия за първи път е преминал границата от 100 млрд. долара. Увеличили са се товарните железопътни превози, газопроводът „Китай–Централна Азия“ продължава да функционира, а изграждането на трансграничната железопътна линия Китай–Киргизстан–Узбекистан се ускорява.

Паралелно с това Китай развива транспортните си връзки на юг. Целта е оформянето на по-интегрирана логистична мрежа, която свързва Евразия със страните от АСЕАН и превръща централните и западните китайски региони във важни транспортни центрове.

660 000 контейнера за шест месеца

По данни на Китайската държавна железопътна група през първата половина на 2026 г. по Новия международен сухопътно-морски търговски коридор са превозени 660 000 контейнера, или средно по 110 000 месечно.

Само през второто тримесечие товарният обем е нараснал с 3,6% спрямо първото.

За увеличаване на капацитета се изпълняват нови инфраструктурни проекти, сред които изграждането на втори железопътен коловоз по участъка Цинджоу–Фанчънган и подобряването на връзката между Източната гара в Цинджоу и пристанището Цинджоу.

Времето за транспорт е намалено с 83%

Според Тан Цян от Югозападния университет железопътно-морският интермодален транспорт позволява товарите от Чунцин до пристанище Цинджоу да бъдат превозени само за 48 часа.

В сравнение с традиционния маршрут по река Яндзъ до източните пристанища времето за транспорт е намалено с 83%, а разстоянието – от близо 2000 на под 1000 километра.

Коридорът подпомага и индустриалните вериги за доставки. От началото на годината през Източната гара на Цинджоу към страни от АСЕАН са преминали 72 000 контейнера със суровини, което представлява ръст от 49,4% на годишна база.

Износът на автомобилни и мотоциклетни части от Чунцин и Чънду по железопътно-морските маршрути е достигнал 38 000 контейнера – увеличение от 89,9%.

Към момента по южния коридор се превозват 1362 категории товари. Мрежата свързва 76 града в 18 китайски провинции и достига до 593 града в 128 държави, което разширява международния обхват на инициативата „Един пояс, един път“.