1352 жители на община Стара Загора празнуват имен ден на Кръстовден

Празникът има важно място и в народния календар, където се възприема като граница между лятото и есента и е свързан с подготовката на земята и семената за следващата земеделска година

На 14 септември Българската православна църква отбелязва Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен – Кръстовден. Празникът е посветен на Кръста, символ на Христовата жертва, спасението и надеждата.

По данни на отдел „Гражданско състояние“ към Община Стара Загора днес имен ден празнуват 1352 жители на общината.

419 именици носят името Кристиян, а 250 – Кристиан. Имен ден празнуват 73 дами на име Кристияна и 60 с варианта Кристиана. Празнуващите с името Кристина са 310, а Кръстина – 52. Сред имениците са още 138 мъже с име Кънчо, 33-ма са наречени Кръстьо, 3-ма носят името Ставри, а само един жител на общината е наречен Кръстан.

Кръстовден е един от дните, за които църковният календар определя строг пост. В българската традиция празничната трапеза също е постна, като сред характерните храни са хляб или пита, тиква, зелник, плодове, зеленчуци и жито.

В отделни части на Тракия е познат и обичаят „Джамал“, при който маскирани младежи обикаляли домовете с конструкция, наподобяваща камила. Стопаните ги посрещали и ги поръсвали с жито или царевица, а ритуалните действия били насочени към здраве и благополучие.

Община Стара Загора пожелава здраве, щастие и благополучие на всички именици.