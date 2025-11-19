Община Стара Загора апелира към хората: Да засадим гора на „Седми километър“

Два безплатни автобуса за желаещите да дадат малко от времето и труда си за възстановяването на природата ще бъдат паркирани до Историческия музей и ще потеглят в 9.15 часа в събота, 22 ноември 2025 г.

Нека всички старозагорци се съберем в събота и да участваме заедно в залесяването на опожарените територии в местността „Седми километър“! Апелът е от името на Община Стара Загора, а за удобство на хората е предвиден безплатен транспорт.

Залесяването на 13 хил. фиданки от дървесния вид атласки кедър ще се състои на 22 ноември 2025 г., събота, от 10.00 часа. Мястото са площите в местността „Седми километър“, които бяха изпепелени при пожар през лятото на 2024 г.

Автобусите, които могат да използват желаещите да дадат малко от времето и труда си в името на възстановяването на природата, ще бъдат паркирани до Регионалния исторически музей и ще потеглят към местността „Седми километър“ в 9.15 часа.

Припомняме, че Община Стара Загора спечели националния конкурс на Нестле България „Залесяваме Активно 2025“ със своя тригодишен план за устойчиво залесяване на 65 декара горски терени край нашия град. Грантът, предназначен за реализацията на проекта, е в размер на 60 хил. лева.

Facebook

Twitter



Shares