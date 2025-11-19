сряда, ноември 19, 2025
България

Приета е промяна на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Редактор

Министерският съвет прие промяна на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

С промените действащия подзаконов нормативен акт се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България при спазване на принципа на защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.

Целта е съществуващите държавни такси в лева, да бъдат преизчислени в евро, за постигането на яснота за потребителите на услугите при въвеждането на еврото като официална парична единица.

