Община Шумен въвежда временна организация на движението по ул. „Свети Климент Охридски“

На 27 октомври Община Шумен въвежда временна организация на движението с пълно затваряне на пътното платно на ул. „Свети Климент Охридски в участъка от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар Освободител“.

Режимът е в сила само на 27 октомври, понеделник, във връзка с извършване на СМР на обект за времето от 8:00 ч. до 17:00 ч.

Обходният маршрут е по ул. „Цар Иван Александър“, ул. „Княз Борис I“ и ул. „Цар Освободител“.

