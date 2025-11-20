Община Шумен ще даде брифинг в петък за коледната украса на града

На 21 ноември, петък, от 12:00 ч. Община Шумен ще даде брифинг до елхата пред ДКТ „Васил Друмев“ за коледната украса на града.

Процесът по украсяване вече се извършва поетапно.

Повече информация ще бъде дадена от кмета на община Шумен проф. Христо Христов и заместник-кмета по образование и култура Даниела Савчева.

Монтирането на елхата вече започна пред ДКТ „Васил Друмев“, а на входа на Градската градина другата елха също бе монтирана по-рано днес.

