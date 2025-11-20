Благоевград грейва в празнични светлини в Деня на християнското семейство – 21 ноември

И тази година Община Благоевград избра да посрещне Коледа в Деня на християнското семейство и православната младеж, който е символ на надежда, духовност и сплотеност.

На 21 ноември (петък) от 17:30 часа празничният дух идва с много светлини, Дядо Коледа, откриване на коледното градче и концерт на Дичо и Михаела Маринова.

Събитието ще започне с настроение и заряд в изпълнения на емблематичния Биг Бенд – Благоевград. На сцената ще се качи и солистът на Камерна опера с пленителен глас – Венера Мелеки, а след това и любимецът на поколения меломани – Дичо.

Най-очакваният от малки и големи – Дядо Коледа ще пристигне по изненадващ начин и ще отброи секундите до запалването на коледните светлини.

След като голямата коледна елха огрее площад „Георги Измирлиев“, за да поздрави Благоевград, на сцената ще се качи младата, талантлива и популярна певица Михаела Маринова, която ще изпълни любими музикални хитове.

В същото време врати ще отворят и къщичките, част от коледното градче, което ще привлича посетители до 4 януари.

На 22 ноември (събота) на сцената на Камерна опера – Благоевград и НЧ „Н. Й. Вапцаров-1866“ от 19:00 часа ще се състои хоровият концерт, под надслов „За семейството“, посветен на Деня на християнското семейство, който ще изпълни публиката с вдъхновение.

Участие ще вземат: хор „Ален Мак“, Камерен хор „Гаудеамус“ – Пловдив и хор „Иван Спасов“ – Пловдив.

Община Благоевград Ви кани на празничните концерти и Ви пожелава здраве, мир и заедност!

