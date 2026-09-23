Община Русе прекратява текущата процедура за новия корпус на Доходното здание с цел прецизиране на документацията

Община Русе издаде решение за прекратяване на обявената обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: изграждане на нов корпус към съществуващата сграда на Доходното здание“ на стойност 5 443 424,77 евро без ДДС.

Решението е взето след постъпили запитвания за разяснения от потенциални участници, които налагат допълнително прецизиране на отделни изисквания в тръжната документация. Целта е да се създадат условия за участие на възможно най-широк кръг кандидати, максимална конкурентна среда и равнопоставеност на участниците.

Необходимите промени не могат да бъдат направени в рамките на вече стартиралата процедура съгласно действащото законодателство. Прекратяването ѝ позволява документацията да бъде актуализирана преди повторното обявяване на поръчката, така че да бъдат ограничени рисковете от последващи обжалвания и забавяне на реализацията на проекта.

Изграждането на новия корпус на Доходното здание остава приоритет за Община Русе. Средствата за реализацията на проекта по Договор № BG16FFPR003-1.001-0012-С01 са осигурени по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 и прекратяването на настоящата процедура не се отразява на финансирането му. Новата процедура ще бъде обявена в най-кратки срокове с цел запазване на предвидения график за изпълнение на проекта.